«Il lui a mis une balayette» : Une bagarre éclate avec Neymar au PSG

Attendu comme le messie au PSG au moment de son transfert en 2017, Neymar n'a jamais confirmé les attentes placées en lui. Au fil des saisons et des blessures, le joueur brésilien a perdu son sourire, mais aussi sa joie de vivre. A la fin de son passage, l'ancien du FC Barcelone était devenu infréquentable. Il n'hésitait pas à s'en prendre physiquement à ses coéquipiers.

Neymar reste à ce jour la recrue la plus chère de l'histoire du PSG, mais aussi du football. Si le club parisien avait acté cet achat à 222M€, c'était pour tenter de passer un cap. Accompagné de Luis Suarez et de Lionel Messi, Neymar figurait alors parmi les meilleurs joueurs du monde. L'excitation était présente à Paris. Les supporters s'étaient rués au Parc des Princes pour acclamer la star brésilienne, tout sourire. L'aventure ne pouvait démarrer de meilleure manière. Mais la suite a été plus compliquée.

Calvaire pour Neymar au PSG

Au fil des saisons, une incompréhension s'est installée dans le club. Les supporters en attendaient plus, mais Neymar, souvent blessé, ne pouvait leur donner plus. Alors que son hygiène de vie faisait la UNE des médias, sa côte de popularité n'a cessé de chuter. Lors de sa dernière saison au PSG, il était devenu un indésirable, au même titre que Lionel Messi. Désespéré, le Brésilien avait été surpris par un titulaire en train de pleurer dans le vestiaire durant la mi-temps d'un match de championnat. « Il était surpris de le voir comme ça. Le Brésilien lui a dit que personne ne le comprenait » a confié une source proche du PSG à France Football.

Le joueur avait perdu ses nerfs