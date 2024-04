En pleine fête, Neymar fait le buzz

Jean de Teyssière

Écarté des terrains à cause d'une rupture des ligaments croisés, Neymar prend du bon temps avec sa famille. Deuxième fois papa suite à la naissance de sa fille il y a six mois, la famille de l'ancien Parisien a publié une vidéo dans laquelle on le voit fêter les six mois de sa fille. Mais un détail a surpris de nombreux internautes, puisqu'en plein chant d'anniversaire, Neymar n'oublie de jouer son tour... au poker en ligne.

Parti du PSG l'été dernier, la suite de la carrière de Neymar ressemble à celle qu'il a vécue à Paris avec des blessures à répétition. Alors qu'il avait décidé de se faire opérer de la cheville, il a débuté son aventure saoudienne en se blessant rapidement. Mais le Brésilien a encore de nombreux projets en tête, comme le rachat de son ancien club de Santos, tombé en deuxième division brésilienne et perclus de dettes où encore remporter la mise au poker...

Neymar toujours blessé

Mi-octobre, Neymar Jr dispute un match avec la sélection brésilienne et s'écroule au sol. Le Brésilien, tout juste revenu d'une blessure à la cheville, est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son ménisque également est touché et le joueur d'Al-Hilal devrait faire son retour sur les terrains en septembre 2024.

this guy neymar is absolutely finished bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty — 🐢 (@KyKySZN) April 11, 2024

Neymar joue au poker en ligne pendant l'anniversaire de sa fille

Pendant ce temps, Neymar profite de la vie et de sa famille. Père d'une petit fille, Mavie, cette dernière fêtait ses six mois le 7 avril dernier. Des images partagées par la famille de Neymar le montrent en train de frapper des mains et chanter alors que son téléphone est allumé à ses côtés. L'ancien joueur du PSG n'hésite pas à s'interrompre un instant pour poursuivre sa partie de poker en ligne. Une addiction qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.