Neymar prépare un incroyable projet pour son avenir !

Jean de Teyssière

En 2013, le monde du football découvre un phénomène outre-Atlantique. Un certain Neymar fait des merveilles au Brésil, dans le club de Santos. Cette année-là, il signe au FC Barcelone et débute sa carrière européenne, qui se terminera avec le PSG en 2023. Santos est aujourd'hui en profonde crise car relégué en deuxième division brésilienne et perclus de dettes. Mais Neymar pourrait rapidement y investir.

La saison de Neymar est très compliquée du point de vue sportif avec une grave blessure genou. L'international brésilien se remet d'une rupture du ligament croisé et devrait prochainement reprendre le chemin des terrains avec son club d'Al-Hilal. Mais le Brésilien a également d'autres projets en tête...

«Ce retour à Santos arrivera un jour ou l’autre, c’est inévitable»

Au début du mois d'avril, le père de Neymar évoquait la possible reconversion de son fils en tant qu'actionnaire de Santos : « Ce n’est pas seulement un rapprochement, tout le monde connaît l’amour que nous avons pour Santos, où nous avons commencé, où mon fils a commencé sa carrière. C’est agréable de revenir. Cela nous rappelle beaucoup de choses, nous sommes très heureux en ce moment. Ce rêve est très présent, mais il faut rester calme. Neymar a encore le temps de réaliser sa carrière en dehors du Brésil, notamment en Arabie saoudite. Ce retour arrivera un jour ou l’autre, c’est inévitable, mais nous devons rester calmes et garder les pieds sur terre. Tout d’abord, nous devons penser à son rétablissement, qui doit être très bon, afin qu’il puisse revenir à un haut niveau. »

Neymar va racheter Santos