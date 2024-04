Mercato - PSG : Le clan Neymar a tenté un transfert fou pour Mbappé

Thibault Morlain

L'été dernier, Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le PSG avait décidé de le mettre à l'écart, ouvrant même la porte à un départ. Alors que le Français n'avait jamais semblé aussi proche de faire ses valises, il est finalement resté à Paris. Pourtant, certaines propositions seraient arrivées sur le bureau de la direction du PSG. Pini Zahavi, qui gère les intérêts de Neymar, aurait notamment tenté une opération incroyable pour envoyer Mbappé... au FC Barcelone.

Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à taper du poing sur la table et à sévir face à Kylian Mbappé. Ne voulant pas prolonger, la star du PSG a alors été mise à l'écart, se retrouvant à devoir s'entrainer avec les indésirables. Mis de côté à Paris, Mbappé aurait alors pu faire ses valises. Une opportunité qui aurait alors pu profiter au FC Barcelone.



Mbappé échangé avec le FC Barcelone ?

Alors qu'on s'attend à voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, l'été dernier, c'est au FC Barcelone qu'il aurait pu poser ses valises. Comme le révèle Le Parisien, suite à la mise à l'écart du Français, Pini Zahavi, qui gère notamment les intérêts de Neymar, aurait appelé Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pour transmettre une proposition des Blaugrana. Celle-ci concernait alors un échange entre Kylian Mbappé et trois joueurs du FC Barcelone, parmi lesquels on retrouvait alors Ousmane Dembélé et Gavi.

Dembélé arrive au PSG, pas Gavi !

Au final, cette opération n'aura pas vu le jour. Néanmoins, le PSG a profité de l'occasion pour récupérer certaines informations et c'est comme ça que Nasser Al-Khelaïfi aurait obtenu le feu vert pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Alors que l'international français a donc rejoint Paris, cela n'a pas été le cas de Gavi, que le club de la capitale aurait tout de même voulu faire venir. C'était sans compter sur le veto de Xavi, déjà remonté par le départ de Dembélé, qui ne voulait pas voir un autre titulaire s'en aller. De plus, de son côté, Gavi n'avait pas la tête à un départ du Barça.