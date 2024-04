Mercato - PSG : Le successeur de Luis Enrique déjà approché ?

Thibault Morlain

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. L'Espagnol s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Mais voilà que son avenir pourrait ne pas forcément s'écrire à Paris. Alors que différentes rumeurs annoncent Luis Enrique de retour au FC Barcelone, son successeur sur le banc du PSG pourrait déjà être identifié. Et voilà que les contacts auraient même été amorcés.

Luis Enrique ira-t-il au bout de son contrat avec le PSG, lui qui est lié jusqu'en 2025 avec le club de la capitale ? Rien n'est jamais sûr à 100% dans le football et il ne faudrait donc pas exclure un changement sur le banc du PSG dans les mois à venir. Qui pourrait alors venir assurer la succession de Luis Enrique à Paris ? A coup sûr, Thiago Motta, qui a notamment les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi, serait un bon candidat pour prendre la relève...



Motta en contact avec le PSG ?

Ancien joueur du PSG, Thiago Motta réalise aujourd'hui du très bon boulot sur le banc de Bologne. De quoi lui ouvrir les portes de plus grands clubs européens ? Depuis un moment maintenant, il est question d'une possible arrivée de l'Italien en tant qu'entraîneur du PSG. Et malgré la présence de Luis Enrique et son contrat jusqu'en 2025 à Paris, cela serait toujours d'actualité. Rapporté par TeamFootball , Thibaud Vézirian a en effet assuré : « Il est en contact avec la Juventus, qui lui a même proposé le poste dés janvier, mais aussi avec le PSG et le Milan »

« Il ne s’est engagé avec personne »