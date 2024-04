Mercato - PSG : Ça vire au fiasco pour un joueur de Deschamps à Paris ?

Thibault Morlain

Lors du précédent mercato estival, le PSG a fait le forcing auprès de l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Ça n’a pas été simple de trouver un accord, mais finalement, l’opération s’est réglée pour 90M€. L’international français a donc rejoint Paris, mais voilà que cette histoire pourrait déjà s’arrêter entre Kolo Muani et le PSG.

A la recherche d’un 9 au mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour répondre à ses besoin. Ce sont ainsi 170M€ qui ont été dépensés pour recruter Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Si cela va de mieux en mieux pour le Portugais, ce n’est pas le cas pour le joueur de Didier Deschamps en équipe de France. Kolo Muani déçoit cette saison au PSG, lui qui ne compte que 6 buts cette saison en Ligue 1 avec l’équipe de Luis Enrique, qui le fait d’ailleurs régulièrement s’asseoir sur le banc des remplaçants désormais. Au point que son avenir soit déjà remis en question ?

Kolo Muani exfiltré par le PSG ?

En débarquant au PSG, Randal Kolo Muani avait paraphé un contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Un engagement qui pourrait toutefois ne pas dépasser une saison. En effet, journaliste pour BFM , Dario Divialle a fait savoir que le PSG ne serait pas satisfait des performances de Kolo Muani, à tel moins qu’une réflexion serait déjà menée à propos d’un possible transfert de l’international français. Après seulement un an au PSG, l’ancien du FC Nantes pourrait être vendu et l’argent récupéré serait alors réinvesti pour recruter de nouveaux joueurs.

Pas de départ au programme pour Kolo Muani

Tandis que le PSG réfléchirait donc à la possibilité de se séparer de Randal Kolo Muani, son dernier aurait déjà tranché concernant son avenir au PSG. En effet, pour le Français, il ne serait pas question de quitter le club de la capitale. Kolo Muani veut rester à Paris et s’y imposer pour les années à venir.