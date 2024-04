Mercato : Le PSG lâché par son entraîneur pour ce gros projet ?

Thibault Morlain

Après avoir décidé de supprimer son équipe réserve, le PSG réfléchirait actuellement à l’idée de remettre en place une deuxième équipe, évoluant en National 2. Si tel était le cas, la question serait de savoir qui serait l’entraîneur. Actuellement à la tête des U19 du PSG, Zoumana Camara pourrait être le candidat idéal. Mais encore faut-il qu’il soit à Paris la saison prochaine…

Désormais entraîneur, Zoumana Camara réalise du très bon travail depuis plusieurs saisons maintenant avec les U19 du PSG. Cela ne passe d’ailleurs pas inaperçu, puisque plusieurs rumeurs ont évoqué les intérêts de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour le technicien de 45 ans. De quoi alors plomber certains plans du PSG ?

Quel avenir pour Camara ?

Comme l’explique Le Parisien , avec la possible réapparition d’une deuxième équipe au PSG, Zoumana Camara pourrait se voir confier les commandes de celle-ci. Mais pour cela, il faudra qu’il prolonge son contrat avec le club de la capitale. Le fait est qu’un départ de Camara serait possible. Selon le quotidien, avant de donner sa réponse au PSG, il devrait sonder le marché et voir si un meilleur projet se présente à lui.

Un intérêt de Metz

Pour Zoumana Camara, après les U19 du PSG, l’heure du grand vers un plus grand challenge pourrait enfin sonner. Déjà annoncé dans le viseur de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, il aurait toujours la cote. Récemment, il était expliqué que Camara était notamment l’une des options appréciées à Metz pour être l’entraîneur la saison prochaine. A suivre…