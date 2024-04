Mercato : Le PSG plombé par une offre de 200M€ ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, les noms de potentiels successeurs à Kylian Mbappé s'accumulent. Dernièrement, c'est la piste Lamine Yamal qui a été évoquée. L'attaquant du FC Barcelone serait évalué à 200M€. Si le PSG ne tente pas sa chance, l’international espagnol pourrait bien lui passer sous le nez, car Manchester United s'apprête à formuler une offre, en mesure de répondre aux exigences du Barça.

Les dirigeants du Real Madrid peuvent avoir le sourire. Alors qu'ils ont déjà l'une des meilleures équipes du monde, une autre star devrait étoffer les rangs de la Casa Blanca pour la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre l'écurie madrilène, une fois son aventure au PSG terminée.

Lamine Yamal pour remplacer Mbappé ?

Le PSG va donc devoir se renforcer lors du prochain mercato estival, afin de combler le vide laissé par Kylian Mbappé. Plusieurs noms sont évoqués dans le viseur de Luis Campos, et parmi eux le petit prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Dernièrement, certaines rumeurs ont même annoncé que le champion de France avait formulé une offre de 200M€ pour l'international espagnol. L’information a par la suite été démentie, mais une autre formation européenne pourrait bien faire des folies pour l'attaquant barcelonais.

Manchester United est prêt à faire une offre de 200M€ pour Yamal