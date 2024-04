Surprise, Neymar va retrouver Mbappé en 2026 ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Neymar ont partagé le même vestiaire pendant six ans au PSG, mais ne se sont jamais affrontés en Coupe du monde. Néanmoins, il se pourrait que le Mondial 2026 remédie à cette situation. Le capitaine de l’équipe de France sera sauf énorme séisme de la partie, et il se pourrait bien que le Brésilien y participe finalement aussi.

En 2022, après l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde du Qatar face à la Croatie, Neymar tenait les propos suivants. « Si c’est ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n’est pas une bonne idée de parler maintenant, je réagis à chaud, je n’ai pas les idées claires. Dire que c’est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus ».

Neymar a expliqué «ne pas avoir la force mentale» pour un nouveau Mondial

Cependant, son discours a été différent pour DAZN par le biais d’un documentaire. Neymar reconnaissait entre autres ne pas « avoir la force mentale » de prendre part à un quatrième Mondial. Mais au sein de son cercle très fermé, la tendance semble être à ce jour bien différente.

Le clan Neymar dément, le Brésilien pense à la Coupe du monde 2026 !