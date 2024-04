Mbappé : Avant de passer lui passer le flambeau, il annonce la couleur !

Thomas Bourseau

En équipe de France, Olivier Giroud a fait son trou depuis plus d’une décennie. Ce qui lui a permis de marquer 57 buts avec les Bleus et donc de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale. Avec onze buts d’avance sur Kylian Mbappé, Giroud aimerait atteindre la barre des 60.

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2022 en dépassant les 51 buts de Thierry Henry. Et depuis, le champion du monde tricolore continue de s’installer comme étant le numéro un et a d’ailleurs inscrit son 57ème but pendant la trêve internationale de mars dernier face au Chili (3-2).

L’Euro, la dernière de Giroud avant le clap de fin ?

En équipe de France depuis l’automne 2011, Olivier Giroud serait susceptible de mettre un terme à sa carrière internationale après l’Euro qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. C’est en effet ce qu’il laissait entendre à Téléfoot en interview dernièrement. « Cet Euro en fin d’année peut être ma dernière compétition avec les Bleus ? Hum, hum. Ça peut l’être, rien n’est acté. Comme je l’ai dit, on est plus proches de la fin que du début. Il faut profiter de chaque instant ».

Olivier Giroud aimerait atteindre «60 buts» avec les Bleus avant de dire stop