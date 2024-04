PSG : Neymar s’en va, un gros problème est annoncé à l’étranger

Benjamin Labrousse

Depuis septembre 2023, Neymar est officiellement le meilleur buteur de l’histoire du Brésil devant le Roi Pelé. L’ancienne star du PSG, parti l’été dernier à Al-Hilal, divise clairement au sein de son propre pays. Pour André Rizek, cela s’explique notamment par l’appétence de la population brésilienne pour les polémiques en tout genre.

Neymar, où le prince qui n’a jamais su devenir roi… Ayant porté le maillot du PSG au cours de six saisons, la star brésilienne évolue désormais en Arabie Saoudite. Désormais âgé de 32 ans, Neymar avait été vendu contre 90M€ par le club parisien, et avait rejoint Al-Hilal. Si une rupture des ligaments croisés avait rapidement stoppé la saison du Brésilien, le numéro 10 avait toutefois dépassé le légendaire Pelé en termes de buts inscrits en faveur de la Seleção .

Le PSG enrage après la moquerie de Neymar https://t.co/hVrz4HJzHR pic.twitter.com/sPclvHPstQ — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Neymar divise complètement au Brésil

Pourtant, la cote de popularité de Neymar au Brésil n’est clairement pas au plus haut. Comme l’explique France Football , la star de 32 ans est un sujet complètement clivant au pays. Certains l’admirent, comme d’autres lui vouent une grande animosité en raison de ses nombreuses polémiques. Au Brésil, Neymar ne laisse donc personne de marbre, et est quasiment devenu un sujet de société à l’instar de certains politiques comme l’ancien président Jair Bolsonaro (que l’ancienne star du PSG a toujours défendu), ou encore l’actuel dirigeant Lula.

« Ils adorent débattre et Neymar est un sujet de divertissement à lui tout seul »