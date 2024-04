Incroyable, Neymar a investi pour le PSG !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, Neymar a divisé. Son indéniable talent a été reconnu à l’unanimité ou presque. Néanmoins, ses frasques extra sportives et ses blessures à répétition en ont agacé plus d’un et notamment le vestiaire du PSG. Et pourtant, le Brésilien avait grandement investi au club pour sa préparation.

Neymar n’a au final pas pu remplir ses objectifs au PSG. Parti du FC Barcelone en 2017 afin de sortir de l’ombre de Lionel Messi et d’éventuellement remporter le Ballon d’or, le Brésilien avait démarré fort et a décliné au fil du temps en raison d’une multitude de blessures qui ont impacté ses performances et sa forme physique.

Le vestiaire en a eu assez de Neymar ?

Si bien que le vestiaire du PSG aurait totalement changé d’attitude au fil du temps à l’entraînement avec Neymar. Au début, selon un habitué du Camp des Loges, ancien centre d’entraînement du Paris Saint-Germain avant le Campus PSG, tout le monde « s’arrêtait de respirer » lorsque le numéro 10 tombait pendant les séances. Mais au final, en raison d’un rythme de vie extra sportif incompatible au haut niveau, plus personne ne venait le voir.

«Il investissait beaucoup d'argent et de temps dans sa préparation»