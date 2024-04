PSG - Barcelone : Une grosse sanction va tomber ?

Arnaud De Kanel

Mercredi, le PSG recevait le FC Barcelone au Parc des Princes. La victoire est revenue aux joueurs de Xavi, bien aidés par le soutien de leurs supporters qui avaient fait le déplacement. Or, au moins deux d'entre-eux se sont illustrés par leur bêtise en effectuant des saluts nazis et en imitant un singe. L'UEFA pourrait lourdement sanctionner le Barça.

La belle soirée de football proposée par le PSG et le FC Barcelone mercredi soir a été entachée par des actes isolés lamentables. En effet, au moins deux supporters du Barça sont dans le viseur de l'UEFA après avoir été pris en flagrant délit en train d'effectuer des saluts nazis et des cris de singe. Le PSG a déposé plainte et l'affaire est prise très au sérieux par l'UEFA qui pourrait sanctionner durement les Blaugrana .

Mercato - PSG : Il se fait vanner à cause de Neymar ! https://t.co/bHcX11eFST pic.twitter.com/MzogM7BAJt — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Le PSG communique sur l'affaire

A travers un communiqué, le PSG n'a pas tardé à réagir. « Le Paris Saint-Germain condamne fermement toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades, ni dans la société. Le Parc des Princes est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe », a écrit le club de la capitale. Le Barça s'expose à une grosse sanction.

Le Barça puni de supporters ?