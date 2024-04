PSG - Neymar : Après son départ, ils s’excitent pour son retour !

Thomas Bourseau

Neymar est une star internationale et assiste aux évènements les plus côtés. Cette saison 2023/2024 n’est pas étrangère à la règle alors qu’il est blessé au genou et au ménisque depuis l’automne dernier. Al-Hilal regrette qu’il ne reste pas à Riyad pour se soigner, mais s’excite totalement de le voir en action en Saudi Pro League à son retour après son transfert du PSG.

Neymar a fait ses adieux au PSG en août 2023 après six années passées au club. Cependant, deux mois plus tard et plus précisément le 17 octobre, l’attaquant star d’Al-Hilal où il a été transféré pour 90M€ se blessait gravement pendant la trêve internationale. Pendant Brésil - Uruguay (2-0) et se faisait une rupture du ligament croisé antérieur du genou et du ménisque gauche. Fin de saison pour Neymar.

En pleine convalescence, Neymar est partout sauf à Riyad la plupart du temps

Depuis, la star brésilienne multiplie les apparitions publiques pour le Grand Prix de Bahreïn début mars, ou encore l’Open de Miami fin mars, un match entre le Miami Heat et les Golden State Warriors en parallèle ou plus récemment son déplacement à Santos pour la Finale Paulista de 2024. Selon L’Équipe , Al-Hilal regretterait que l’ex-numéro 10 du PSG s’éparpille aux quatre coins du monde. Les dirigeants auraient même préféré qu’il passe la majorité de sa convalescence à Riyad où il aurait été moins tenté par des sorties en tout genre. Toutefois, les décideurs d’Al-Hilal font tout de même bonne figure officiellement parlant.

«Les supporters ont ressenti une grande tristesse le jour où il s'est blessé»

Un porte-parole d’Al-Hilal a cependant confié à L’Équipe que tout Al-Hilal attend impatiemment son retour. « Nous l'avons submergé d'amour depuis son premier jour au club. Les supporters ont ressenti une grande tristesse le jour où il s'est blessé. Nous l'attendons avec impatience. Bien sûr, le club est en contact avec lui. Le président, le staff technique ainsi que le personnel médical et administratif sont en communication constante avec Neymar pour s'assurer des progrès de sa rééducation et pour obtenir des informations actualisées sur la blessure ».

«Nous sommes très optimistes et excités par son retour»