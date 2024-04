La déclaration lunaire de Neymar en Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo dans un premier temps, puis Karim Benzema jeudi soir n’ont tous deux rien pu faire face à Al-Hilal. L’équipe de Neymar a battu Al-Nassr et Al-Ittihad en demi- finale et finale de Super Coupe d’Arabie saoudite. Blessé, le Brésilien a récolté le trophée et a lâché une punchline après cet accomplissement.

A l’automne dernier, alors que Neymar revenait d’une blessure, le Brésilien rechutait sévèrement avec la Seleçao . Verdict, une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. De quoi l’éloigner des terrains pendant le restant de la saison et de priver Al-Hilal de sa recrue phare de l’été 2023 après son transfert du PSG pour 90M€.

Al-Hilal sacré en Super Coupe saoudienne après avoir disposé de Cristiano Ronaldo et de Benzema

Néanmoins, l’équipe de Riyad s’en sort tout de même bien sans Neymar. Al-Hilal caracole en tête du classement de la Saudi Pro League avec 25 victoires pour seulement 2 nuls et aucune défaite. Ce qui permet au club entraîné par Jorge Jesus de compter 12 points d’avance sur Al-Nassr. L’équipe de Cristiano Ronaldo a d’ailleurs été battue en demi-finale de Super Coupe par Al-Hilal le 8 avril dernier (2-1) et jeudi, en finale, c’est Al-Ittihad, l’équipe de Karim Benzema et de N’Golo Kanté qui a été corrigée par les coéquipiers de Neymar (4-1).

Neymar : «Similaire à mes années d'école, les gars font le travail et je me présente juste pour avoir les notes»