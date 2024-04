Luis Enrique : Un clash est révélé à Barcelone ?

Thomas Bourseau

La première manche entre le PSG et le FC Barcelone a tourné en la faveur des visiteurs mercredi soir au Parc des princes pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions (3-2). Une belle réponse de la part de Xavi Hernandez et de son équipe après que le coach du Barça ait subtilement été attaqué en conférence de presse par Luis Enrique sur son lien à l’ADN du FC Barcelone. Ronald Koeman a pris part au débat en laissant la discussion ouverte quant à un éventuel contentieux.

Luis Enrique a choqué son monde mardi. De passage en conférence de presse dans le cadre du 1/4 de finale aller de Ligue des champions au Parc des princes avec la réception du FC Barcelone qu’il connaît plus que bien pour y avoir tout gagné en tant que joueur et entraîneur, le coach du PSG expliquait mieux représenter l’ADN du FC Barcelone que Xavi Hernandez. Qui est pourtant lui aussi une légende du Barça et l’entraîneur actuel du club catalan.

Luis Enrique tacle Xavi

« Moi, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une opinion, regardez les données. Vous pouvez regarder les statistiques sur la possession de balle, les occasions de but, le pressing haut, le nombre de trophées et de titres » . Voici le message clair que Luis Enrique a fait passer face à la presse. Quelques heures plus tard, Xavi Hernandez s’est lui aussi présenté en conférence de presse pour ce choc qui a finalement tourné en sa faveur au Parc des princes mercredi soir (3-2).



« Nous pouvons tous deux nous prévaloir de cet ADN, tout comme Pep Guardiola ou Mikel Arteta. Nous sommes quatre entraîneurs avec l'ADN du Barça en quart de finale de la Ligue des champions ». Une réponse bien plus soft que la déclaration de Luis Enrique.

«Il y a plus entre ces deux entraîneurs»