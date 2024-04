Deschamps a «l’un des meilleurs», et ce n’est pas Mbappé !

Thomas Bourseau

Avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, l’équipe de France dispose d’une attaque de folie à l’approche de l’Euro. Didier Deschamps pourra d’ailleurs s’appuyer sur celui qui peut changer le cours du jeu à sa guise selon Alessandro Del Piero : Griezmann. Pour l’Italien, après sa prestation face au Borussia Dortmund avec l’Atletico de Madrid mercredi (2-1), il fait partie des meilleurs au monde.

Antoine Griezmann a été l’un des grands artisans de la victoire de l’Atletico de Madrid mercredi soir pendant la réception du Borussia Dortmund au Wanda Metropolitano. En effet, le meneur de jeu français a été à la baguette du second et dernier but des Colchoneros inscrit par Samuel Lino en lui délivrant la passe décisive. Au final, l’Atletico a pris une option pour le 1/4 de finale retour de Ligue des champions à Dortmund mardi prochain.

Henry : «Il est si intelligent»

Très remuant comme à son habitude, Antoine Griezmann est spécial. Et sur le plateau de CBS Sports , Thierry Henry n’a pas manqué de souligner son Q.I football très élevé au moment de sa passe décisive. « Il est si intelligent, même sur une touche. Dès que le ballon est sorti, il a couru derrière la défense, revient pour ne pas être hors-jeu. Il voit le jeu, lève le ballon pour son équipier et la conclusion est magnifique ». a confié le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs.

Mercato - PSG : C’est la douche froide pour le remplaçant de Mbappé https://t.co/SIulDALiF2 pic.twitter.com/G2Gmu87e2E — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Del Piero : «Il est dans la top liste des meilleurs joueurs du monde»