Loin du PSG, Neymar se fait dézinguer

Parti du PSG l’été dernier, Neymar enchaîne les coups durs depuis sa signature en faveur d’Al-Hilal. Au point où certains s’interrogent sur la nécessité de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Selon certains observateurs, la présence du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção au prochain mondial pourrait être une catastrophe pour les siens.

Après six saisons au PSG ponctuée de hauts et de bas, Neymar s’en est allé. La star brésilienne s’est engagée en faveur du club saoudien d’Al-Hilal contre la modique somme de 90M€. Victime d’une lourde rupture des ligaments croisés avec le Brésil en octobre 2023, le joueur désormais âgé de 32 ans n’a disputé que cinq petits matchs sous ses nouvelles couleurs.

« Il est la référence de la génération actuelle »

Et si, en septembre dernier, Neymar avait réussi l’exploit de dépasser le « Roi » Pelé en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la sélection auriverde , le Brésil est clairement divisé par le cas de l’ancienne star du PSG. En effet, comme révélé ce vendredi par France Football , beaucoup s’interrogent sur la possible participation du numéro 10 à la Coupe du monde 2026 (États-Unis - Canada - Mexique). Ancien joueur du PSG (2008-2009), Souza se veut pourtant catégorique à ce sujet : « Bien sûr qu'il y sera, il est la référence de la génération actuelle. Et il n'y a personne à son niveau » , a lâché ce dernier le 1er janvier dernier au micro de l’émission Os Donos da bola (les patrons du ballon, ndlr).

« Il est comme une banane pourrie, s'il continue, il va contaminer tous les autres »