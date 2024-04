Le PSG joue un sale tour à Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Luis Enrique se dit déjà tourné vers la saison prochaine lorsqu'il est questionné sur ses choix avec Kylian Mbappé. Mais étrangement, l'Espagnol a décidé de tout ça une fois qu'il a appris que son joueur quitterait le PSG. Une manière pour le club de se venger selon Sarah Pitkowski.

Kylian Mbappé a perdu son statut d'indéboulonnable depuis qu'il a annoncé à ses dirigeants qu'il quitterait le PSG en fin de saison. Luis Enrique n'hésite pas à le mettre sur le banc et cela donne l'impression que le club est en train de se venger de la décision de son joueur.

«Il est isolé»

« Depuis qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants, il se retrouve de plus en plus sur le banc. Mbappé ne s’est jamais défilé, il adore les soirées à enjeux. Mais on voit bien qu’il n’est plus la priorité. Il est isolé, il n’est plus dans les circuits de passes », a souligné Sarah Pitkowski dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC , avant de poursuivre.

«Le PSG est doucement en train de le lâcher»