«Perturbé», Mbappé vit un calvaire au PSG ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Kylian Mbappé est moins en réussite au PSG. Le match face au FC Barcelone en est le parfait exemple. Le champion du monde a traversé la rencontre comme un fantôme, n'arrivant jamais à se montrer décisif. Mais il y a une explication à cela. En effet, l'attaquant serait perturbé, notamment à la suite de son match contre l'OM.

Au fur et à mesure que la saison avance, le départ de Kylian Mbappé du PSG se rapproche. Rien n'est encore officiel, mais l'attaquant a décidé de quitter Paris à l'issue de son contrat, qui arrive à échéance en juin prochain. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances pour que le Parisien accepte l'offre du Real Madrid. Même si les relations sont un peu tendues entre le champion du monde et Paris, les deux parties veulent quand même terminer leur histoire commune en beauté.

Mbappé n'a pas existé face à Barcelone

Terminer leur aventure commune en beauté pourrait signifier une victoire finale en Ligue des champions pour Kylian Mbappé et le PSG. Mais pour le moment, cela n'en prend pas le chemin. Le club de la capitale a perdu son quart de finale aller face au FC Barcelone (défaite 2-3), et il est donc en position défavorable pour se qualifier pour le dernier carré. Contre le Barça, Kylian Mbappé n'a pas brillé. L'attaquant n'a pas réussi à se montrer dangereux, et il n'a pas semblé dans le coup. Il faudra donc qu'il élève son niveau de jeu pour le match retour, si Paris veut avoir une chance de se qualifier.

PSG : Luis Enrique se rate complètement avec les recrues https://t.co/PDse16mTPt pic.twitter.com/wPYbYQ9MfT — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Mbappé est perturbé par le match face à l'OM