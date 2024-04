Après Zidane, le Real Madrid tient son nouveau Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a seulement été remplacé au Real Madrid l’été dernier, 17 ans après son départ à la retraite par… Jude Bellingham ! Le nouveau numéro 5 du club merengue devrait être rejoint par le nouveau Cristiano Ronaldo à l’intersaison aux yeux de Casemiro en la personne de Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo est arrivé au Real Madrid en provenance de Manchester United à l’été 2009, soit à 24 ans, après avoir été sacré Ballon d’or et ayant remporté une Ligue des champions l’année passée. Kylian Mbappé n’a rien fait de tout cela pour le moment bien qu’il soit déjà capitaine de l’équipe de France, champion du monde et meilleur buteur de l’histoire du PSG.

«Mbappé me fait penser à Cristiano»

Du point de vue de Casemiro, Kylian Mbappé est plutôt un joueur similaire à Cristiano Ronaldo. De par sa force de caractère et ses buts lors des grands rendez-vous notamment. « Mbappé me fait penser à Cristiano. Il est sur le terrain, il flaire le but. Il faut toujours s'inquiéter avec ce gars, car il va forcément marquer un but. Cristiano était comme ça » . a confié l’ancien joueur du Real Madrid en interview pour El Chiringuito.

