PSG : Mbappé menace Cristiano Ronaldo ?

La rédaction

Sans réaliser un grand match dans le jeu, Kylian Mbappé a été décisif en faveur du PSG mardi soir contre le FC Barcelone avec son doublé. L'attaquant français, habitué à marquer à l'extérieur dans les matchs en phase à élimination directe de Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, menace d'ailleurs plus que jamais Cristiano Ronaldo pour la première place de ce classement.

Le PSG avait besoin d'un Kylian Mbappé efficace devant le but pour inverser la tendance face au FC Barcelone et valider son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est désormais chose faite, puisque le club de la capitale s'est imposé en Catalogne (4-1) avec notamment un doublé du capitaine de l'équipe de France. Mbappé n'a pas forcément été flamboyant dans le jeu, mais il a donc malgré tout été l'un des grands artisans de cette qualification du PSG avec son doublé. Et il menace Cristiano Ronaldo avec ses statistiques XXL...

Mbappé devant Benzema... et bientôt CR7 ?

Opta Jean rapporte une statistique qui en dit long sur la redoutable efficacité de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Grâce à son doublé inscrit à Barcelone mardi soir, l'attaquant du PSG devient désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire sur les matchs à l'extérieur en phase à élimination directe de C1 avec 15 réalisations. Il dépasse ainsi des légendes telles que Karim Benzema (14 buts), Lionel Messi (12) et Sadio Mané (10). Mais surtout, Mbappé pourrait bien être amené à prendre rapidement la première place, détenue par Cristiano Ronaldo avec 23 buts.

15 - Buts à l'extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions :Cristiano Ronaldo 23Kylian Mbappé 15 ⬆️Karim Benzema 14 ⬇️Lionel Messi 12Sadio Mané 10Gotha. pic.twitter.com/u3gM7dMQPo — OptaJean (@OptaJean) April 17, 2024

« C'est une étape de plus »