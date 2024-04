Le boss du PSG s'enflamme après la remontada !

Alexis Brunet

Le PSG est en demi-finale de Ligue des champions ! Alors qu'il avait perdu le match aller, le club de la capitale s'est largement imposé au retour (victoire 1-4), et élimine donc le FC Barcelone. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter Luis Enrique, mais aussi les supporters parisiens, qui ont fait beaucoup de bruit.

Le PSG peut encore croire à un improbable triplé cette saison. Premiers en Ligue 1, les partenaires de Marquinhos sont également qualifiés pour la finale de Coupe de France, mais aussi pour les demi-finales de Ligue des champions. Les Parisiens ont éliminé le FC Barcelone mardi soir grâce à leur victoire quatre buts à un.

Dembélé et Mbappé ont brillé

Pour battre le FC Barcelone, le PSG a notamment pu compter sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le premier a inscrit un doublé, alors que le second avait inscrit le but du 1-1, à la 40ème minute. Vitinha a aussi été auteur d'un gros match, c'est d'ailleurs lui qui inscrit le deuxième but parisien, d'une magnifique frappe.

Al-Khelaïfi s'emballe pour son PSG