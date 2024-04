C'est la guerre entre Mbappé et Luis Enrique ? La mise au point du PSG

Thibault Morlain

Du côté du PSG, la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé est au coeur de toutes les attentions. En effet, l'entraîneur parisien n'hésite pas à se priver de sa star en vue de la saison prochaine. De quoi générer certaines tensions du côté de Mbappé ? Alors que cette gestion pourrait être à l'origine d'une guerre au PSG, on en serait finalement bien loin.

L'été dernier, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG avait décidé de miser sur Luis Enrique. Forcément, sa relation avec Kylian Mbappé allait être scrutée de très près. Et si les deux hommes se sont rapidement bien entendus, ça s'est tendu ces dernières semaines. La raison ? Depuis que Mbappé aurait annoncé au PSG son choix de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison, Luis Enrique n'hésite plus à faire s'asseoir son numéro 7 sur le banc des remplaçants. Des images pour le moins étonnantes et cette gestion de Luis Enrique pourrait forcément entacher son lien avec Kylian Mbappé. A moins que...



« Ce sont deux gros chambreurs »

Qu'en est-il exactement de la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé au PSG ? Un proche du staff parisien a pris la parole à ce propos pour Le Parisien . Il a alors expliqué : « Je n'ai jamais décelé de quelconque signe de désamour. Ce sont deux gros chambreurs. Luis aime manager à l’humour et comme Mbappé est assez réceptif dans ce domaine ». De plus, une source dans les arcanes du PSG a fait savoir sur Mbappé et Enrique : « Ce sont deux hommes très intelligents. Ils se comprennent dans leur mode de fonctionnement ».

Un respect mutuel entre Mbappé et Luis Enrique

Malgré les événements survenus ces dernières semaines entre Luis Enrique et Kylian Mbappé au PSG, il existerait tout de même un respect mutuel entre les deux hommes. En effet, le quotidien a précisé à ce propos que Mbappé respecterait encore et toujours Luis Enrique, qui l'a énormément soutenu au début de saison. De même, inversement, bien qu'il se passe régulièrement de son numéro 7, l'entraîneur du PSG apprécierait tout de même énormément l'international français.