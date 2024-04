Barcelone - PSG : Alerte pour Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé fait partie du groupe de Luis Enrique pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Logiquement, le numéro 10 du PSG devrait donc être titularisé sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys. Et s'il écope d'un carton jaune ce mardi soir, Ousmane Dembélé sera suspendu pour la potentielle demi-finale parisienne.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a affronté le FC Barcelone une première fois mercredi au Parc des Princes. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés à domicile (2-3).

Ousmane Dembélé est sous le coup d'une suspension

Ce mardi soir, le PSG a de nouveau rendez-vous avec le FC Barcelone, mais cette fois au stade olympique Lluís Companys. Et pour atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, la bande à Kylian Mbappé doit à tout prix s'imposer de deux buts d'écart. Et si son succès est moins large, elle devra passer par la case tirs au but.

Dembélé doit éviter de prendre un carton jaune à Barcelone

En cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG pourrait être privé d'Ousmane Dembélé au match aller. En effet, le numéro 10 rouge et bleu est sous le coup d'une suspension. Ousmane Dembélé ferait donc mieux d'être vigilant ce mardi soir sur la pelouse du Barça, son ancien club.