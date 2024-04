PSG : Il a préparé un très mauvais coup à Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Logiquement attendu à l’aller face au FC Barcelone (2-3), Kylian Mbappé ne s’est pas montré sous son meilleur jour au Parc des Princes, parfaitement tenu par la défense blaugrana. Si Xavi avait assuré ne pas avoir concocté de plan « anti-Mbappé », force est de constater que le club culé s’était bien préparé comme le souligne Oscar Garcia.

Pas de « plan anti-Mbappé », mais…

« Je n’aime pas le marquage individuel , répondait-il avant le match aller contre le PSG. Je n’aimais pas ça en tant que joueur, je n’aime pas ça en tant qu’entraîneur. Mais il faut être attentif défensivement. Nous sommes en Ligue des champions, des joueurs peuvent faire la différence. Nous allons être attentifs au PSG en général. » Interrogé par Le Parisien , Oscar Garcia estime néanmoins que le Barça s’était parfaitement préparé pour neutraliser Kylian Mbappé.

« Il était très bien préparé, ça s’est vu »