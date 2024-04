Mbappé : Riolo répond à Macron après son coup de pression

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé rêve des Jeux Olympiques, il a été révélé que le Real Madrid, futur club du Français, refuserait de libérer ses joueurs pour l'occasion. Un scénario auquel ne veut pas assister Emmanuel Macron. Le président de la République a ainsi mis la pression sur la Casa Blanca pour Mbappé. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

Emmanuel Macron veut voir Kylian Mbappé jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et alors que le Real Madrid rechignerait à libérer sa future star, le président de la République a pris la parole, expliquant ce lundi qu'il voulait que les clubs français et européens jouent le jeu pour autoriser les joueurs à être aux JO. Et en parlant des clubs européens, Macron visait le Real Madrid.

« Il ne peut pas se mêler de la vie du Real Madrid »

Lors de L'After Foot , Daniel Riolo a rebondi sur cette pression mise par Emmanuel Macron, lâchant alors : « Quand il dit : "les clubs européens, Florentino Pérez...", je suis désolé il n'a rien à dire, il n'a rien à dire là-dessus. Il ne peut pas se mêler de la vie du Real Madrid et dire à Florentino Pérez, qui va claquer plus de 50M€ par an sur Mbappé, il faut le laisser ».

« Je suis à la place de Florentino Pérez... »