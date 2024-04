Le FC Barcelone lance un appel avant le PSG !

Baptiste Berkowicz

La pression monte avant le quart de finale retour de Ligue des Champions de ce mardi soir, entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent remonter le retard du match aller (3-2), mais du côté du Barça on semble assez confiant, avec notamment le vice-président Rafa Yuste.

Après avoir défait la Real Sociedad au tour précédent, c’est un autre club espagnol que le PSG va devoir évincer pour poursuivre ses rêves européens. Il s’agit du FC Barcelone, mais cette fois-ci les Parisiens ne sont pas en position de force, puisqu’ils ont perdu sur leur pelouse du Parc des Princes il y a moins d’une semaine.

Le PSG veut sa remontada

Le mot d’ordre ces derniers jours a donc été « remontada », même si cela ne rappelle pas forcément des bons souvenirs au PSG. « On doit présenter une meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation » a annoncé Luis Enrique, lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Si l'équipe et tous les supporters donnent le meilleur d'eux-mêmes... »