PSG : Luis Enrique annonce la remontada !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le FC Barcelone, la première bataille a tourné en la faveur des Espagnols, au grand dam de Luis Enrique qui estime que ses hommes méritaient mieux qu’une défaite au Parc des princes mercredi dernier (3-2). Néanmoins, le coach du Paris Saint-Germain est certain d’avoir le groupe pour renverser la tendance à Barcelone mardi soir. L’entraîneur derrière la remontada du Barça en 2017 au Camp Nou compte bien en faire de même pour le PSG à Montjuic…

Le PSG n’a pas réalisé la première manche rêvée par Luis Enrique. Mercredi dernier, au Parc des princes dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions via la réception du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur le score de 3 buts à 2.

«Le résultat ne reflète pas ce qu'on aurait mérité»

Et ce, bien que les hommes de Luis Enrique étaient parvenus à égaliser après le premier but de Raphinha grâce à Ousmane Dembélé avant de prendre l’avantage par le biais de Vitinha. Au final, défaite du PSG, un résultat vache aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui était de passage en conférence de presse ce lundi. « Ce deuxième match est un peu différent. On n'a pas joué depuis l'aller, on a eu le temps d'analyser et d'améliorer notre performance. L'aller a été très disputé. Le résultat ne reflète pas ce qu'on aurait mérité. On aurait pu égaliser. Mais nous avons eu ce résultat ».

«Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation»