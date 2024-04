Mbappé : Il balance sur les tensions avec le PSG

Amadou Diawara

Depuis l'annonce de son départ, Kylian Mbappé n'est plus intouchable au PSG. De moins en moins utilisé par Luis Enrique, le numéro 7 parisien a perdu de sa superbe ces dernières semaines. Interrogé sur le sujet, Adil Rami a expliqué pourquoi Kylian Mbappé n'évoluait plus à son meilleur niveau.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG. En effet, l'attaquant français a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine.

PSG : «Invisible», Mbappé se fait tacler https://t.co/PC5MUJn6rA pic.twitter.com/VPggL3fp96 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Mbappé n'est plus dans son assiette

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne considère plus son numéro 7 comme un intouchable. En effet, le coach du PSG n'hésite plus à faire sortir la star de 25 ans en cours de match, ou à la laisser sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de certaines rencontres. Et depuis quelques semaines, Kylian Mbappé n'a plus du tout le même rendement.

«On a besoin de se sentir aimé pour être bon»