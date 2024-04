Mercato : Trois nouvelles stars au PSG, la réponse est cash !

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce mouvementé pour le Paris Saint-Germain, qui est lié aux pistes les plus prestigieuses du moment. C’est le cas en Italie avec les trois grandes stars de l’AC Milan que sont les deux internationaux français Mike Maignan et Theo Hernandez, ainsi que l’attaquant portugais Rafael Leão.

Depuis le début du projet QSI, le PSG s’est souvent tourné vers la Serie A pour se renforcer, de Javier Pastore à Gianluigi Donnarumma en passant par Zlatan Ibrahimovic. La recette pourrait une nouvelle fois marcher, avec Luis Campos qui aurait trois transferts en tête.

Le PSG chasse en Serie A

Le premier concernerait Rafael Leão, annoncé par la presse italienne comme l’un des favoris à la succession de Kylian Mbappé à Paris. Il n’est pas seul, puisque le PSG suivrait deux de ses coéquipiers à l’AC Milan avec les Français Mike Maignan et Theo Hernandez.

« Leao, Maignan et Theo Hernandez sont heureux de rester à Milan et ont des contrats longs »