PSG : Barcelone promet l'enfer à Mbappé et Dembélé

Après sa défaite au Parc des Princes, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Pour Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Luis Enrique, il s'agit d'un voyage hostile. Les supporters catalans ayant prévu de siffler copieusement les trois pensionnaires du PSG, et ce, pour des raisons différentes.

En lice pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort. Ce mercredi, les deux équipes ont disputé le match aller au Parc des Princes. Et malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés à domicile (2-3). Ce mardi soir, le PSG doit donc aller chercher une victoire au stade olympique Lluís Companys de Barcelone pour se qualifier pour le dernier carré de la C1. Toutefois, ce déplacement ne devrait pas du tout être une partie de plaisir pour Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Luis Enrique.

Mbappé, Dembélé et Luis Enrique vont se faire siffler

Selon les informations du Parisien , les supporters du FC Barcelone ont prévu un accueil particulier pour Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Luis Enrique. En effet, les trois pensionnaires du PSG devraient se faire siffler copieusement par le public de l'enceinte catalane. A en croire le média français, Ousmane Dembélé sera celui qui sera le plus visé par les Blaugrana ce mardi soir, puis il s'agira de Kylian Mbappé, et enfin de Luis Enrique. Transféré du FC Barcelone au PSG l'été dernier, le numéro 10 rouge et bleu a célébré son but lors du quart de final aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et les fans du Barça n'ont pas du tout apprécié. De son côté, Kylian Mbappé sera pris pour cible parce qu'il va porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Pour sa part, Luis Enrique a déçu ses anciens supporters en disant qu'il représentait mieux l'ADN Barça que Xavi.

«Ce ne sont pas les supporters qui vont changer le match»