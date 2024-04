Barcelone s'est vengé du PSG

Amadou Diawara

Dans la nuit ayant précédé PSG-FC Barcelone, des supporters rouge et bleu ont perturbé la nuit des joueurs catalans. En effet, des pétards et des feux d’artifice ont été tirés à proximité de l'hôtel des Blaugrana. Alors que les deux équipes se retrouvent en Espagne ce mardi soir, des fans du Barça ont rendu la pareille aux Parisiens.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort. Ayant reçu les Blaugrana au Parc des Princes au match aller, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés (2-3) mercredi dernier. Et pourtant, les supporters du PSG avaient fait tout leur possible pour perturber les joueurs du Barça.

PSG : Surprise, une future star imite Mbappé ! https://t.co/ftQzKyox8a pic.twitter.com/hKlxXtwqjm — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Les supporters du PSG ont perturbé la nuit des Barcelonais

En plus d'enflammer le Parc des Princes durant la rencontre, les supporters du PSG ont perturbé la nuit des protégés de Xavi avant le choc. En effet, des pétards et des feux d’artifice ont été tirés à proximité de l'hôtel des Barcelonais. Et les fans blaugrana n'ont pas manqué de se venger.

🚨 ¡Tiran PETARDOS en el HOTEL del PSG!❌ Varias personas se han acercado para interrumpir el descanso de los jugadores.📹 @10JoseAlvarez pic.twitter.com/3gA95u7XbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024

Les fans du Barça ont pris leur revanche