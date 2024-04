PSG - Dembélé : À Barcelone, ça ne passe pas !

Thomas Bourseau

Joueur du FC Barcelone pendant six saisons, Ousmane Dembélé a par moments agacé les supporters et anciens joueurs du FC Barcelone. Ce fut notamment le cas d’Hristo Stoitchkov. Et alors qu’il a quitté le Barça l’été dernier pour le PSG, le champion du monde a célébré son but face à son ancien club la semaine dernière. Xavi Hernandez a cependant reconnu avoir mal vécu son transfert.

Ousmane Dembélé n’a pas que des amis au FC Barcelone. Et encore moins après avoir célébré son but sans retenue mercredi dernier au Parc des princes pendant la réception du Barça pour le 1/4 de finale aller de la Ligue des champions (3-2). Sur les réseaux sociaux, certains supporters et suiveurs du club catalan lui ont promis un accueil salé à Montjuic ce mardi pour la seconde manche.

Dembélé célèbre face au Barça, ça ne va pas arranger son cas…

D’ailleurs, l’ex-joueur du Barça qu’est Hristo Stoitchkov se lâchait grandement en 2022 au sujet de Dembélé en lui demandant de quitter le club blaugrana pour son manque de respect envers l’institution. « Je me suis impliqué en tant qu’étranger pour savoir ce qu’était Barcelone à l’époque de Kubala, Carrasco, Lineker, Bakero, Salinas… Je connaissais l’histoire, et toi, tu n’as jamais compris ce qu’était le Barça ».

Xavi : «J’étais mal de le voir partir»