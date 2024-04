PSG - Barcelone : Luis Enrique annonce un coup historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique était de passage en conférence de presse ce lundi soir. Le coach parisien s'est longuement prononcé sur ce quart de finale retour qui occupe ses pensées. Malgré la défaite au Parc des Princes (2-3), l'ancien coach du FC Barcelone croit en ses chances de victoire. Comme en 2017, Luis Enrique espère marquer l'histoire du football français.

Homme de la remontada, Luis Enrique va tenter de rééditer l'exploit ce mardi soir. Certes, l'écart n'est pas aussi important qu'en 2017 (le Barça avait perdu le match aller 4-0 face au PSG), mais le défi est relevé. Le club va devoir vaincre le FC Barcelone sur sa pelouse pour espérer atteindre les demi-finales de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse, Luis Enrique n'était pas abattu. Au contraire, le coach espagnol semble remonté comme un coucou.

PSG : Le clan Mbappé a choisi l’Algérie pour cet été ! https://t.co/sOjvnE2Q5V pic.twitter.com/7YczjWW3eq — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Luis Enrique croit en ses chances

« Parfois, nous avons été clairement supérieurs, sauf pendant 25 minutes où le Barça a eu trois ou quatre corners. Et avec un corner, ils ont renversé le résultat. Demain, ce sera un match compliqué pour les deux équipes. Nous avons l'objectif et l'ambition de passer (…) Il y a un autre match, contre le même rival. Nous savons ce que nous voulons faire et nous sommes dans un bon moment » a déclaré l'entraîneur du PSG.

« Nous allons le faire »