Luis Enrique fait polémique au PSG ? Il pousse un coup de gueule

Mercredi, le PSG a perdu le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (2-3). Avant cette rencontre, Luis Enrique avait déclaré qu’il représentait mieux l’Adn du Barça que Xavi, actuel entraîneur des Blaugranas. Ce lundi après-midi, le coach parisien est revenu sur ses propos, dénonçant la recherche de polémiques.

Le PSG va devoir inverser la tendance. Battus au Parc des Princes mercredi face au FC Barcelone (2-3), le club de la capitale aura l’occasion d’aller chercher une place en demi-finale de la Ligue des Champions mardi soir en Catalogne. Avant ce match aller, Luis Enrique avait d’ailleurs tenu des propos plutôt étonnants…

Luis Enrique représente mieux le Barça que Xavi ?

En conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait tout simplement affirmé qu’il représentait mieux l’Adn du football de possession prôné par le FC Barcelone que Xavi, actuel coach du club catalan : « Sans aucun doute, moi. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça même si d’autres pensent différemment » .

« J'ai fait ma revendication, je la maintiens »

Face à la presse ce lundi, Luis Enrique est revenu sur ses dires : « Sur Xavi, tout ce que je peux dire sera mal perçu. J'ai dit que j'aurais aimé être entraîné par Xavi. Mais ce qui intéresse, c'est la polémique. J'ai fait ma revendication, je la maintiens. Une défaite ne va pas changer mon opinion. Je n'aurai pas l'opportunité d'être entraîné par Xavi. Mais il est au top, les résultats le démontrent » , a lâché l’entraîneur du PSG, remonté.

