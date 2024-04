PSG : La réponse inattendue de Barcelone à Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Moins d'une semaine après le match aller, le PSG et le FC Barcelone se retrouvent dès ce mardi en Catalogne. En début d'après-midi, Xavi s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui d'évoquer les coachs qui l'ont marqué et de rendre un hommage assez inattendu à Luis Enrique qui lui avait pourtant adressé une pique la semaine passée.

Le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce mardi dans l'espoir de décrocher sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Une rencontre particulière pour Luis Enrique, lui l'ancien joueur et entraineur du Barça. La semaine passée, il avait d'ailleurs fait monter la pression en adressant un tacle à son homologue Xavi. « Qui représente le mieux le Barça entre Xavi et moi ? Sans aucun doute, moi. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment », avait alors lâché l'entraineur du PSG. Pas de quoi vexer l'actuel entraineur du FC Barcelone qui a rendu un très bel hommage à son ancien coach.

Enrique a «marqué» Xavi

« Avec Luis Aragonés, Pep Guardiola et Luis Enrique sont les trois entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Maintenant que je pense à eux en tant qu'entraîneur, ce sont ceux dont je me souviens le plus. Quand je pense à ce que je dois faire, je me souviens d'eux trois. Ils m'ont marqué et c'est ma réalité », a déclaré Xavi en conférence de presse ce lundi. Pour lui, Luis Enrique est même une référence mondiale dans son domaine.

«C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde»