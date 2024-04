PSG : Révolution avec Luis Enrique, une star valide totalement !

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG affronte le FC Barcelone dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Battus à l’aller (2-3), les hommes de Luis Enrique pourront compter sur le retour de suspension d’Achraf Hakimi. Présent en conférence de presse ce lundi, le latéral droit marocain a tenu à saluer le travail effectué par son entraîneur.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique s’apprête à disputer le match le plus crucial de sa saison. Battu par son ancien disciple Xavi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions opposant le club parisien au FC Barcelone (2-3, mercredi), le coach espagnol semble convaincu que les siens vont obtenir la qualification en Catalogne. Car depuis sa prise de fonction sur le banc du PSG, Luis Enrique n’a cessé de tenter de changer la mentalité parfois friable des Parisiens.

Hakimi s’entend parfaitement avec Luis Enrique

Avec le retour de suspension d’Achraf Hakimi, Luis Enrique va pouvoir compter sur l’un de ses pièces maîtresses mardi soir. Ce dimanche, le Parisien révélait par ailleurs que le latéral droit marocain entretenait une relation forte avec le technicien espagnol, et comprenait très rapidement ce que Luis Enrique attendait de lui dans le couloir droit du PSG.

« Luis Enrique essaie de changer, de faire différents mouvements »