Mercato : Le PSG trahit par l’un des siens pour Mbappé ?

Alexis Brunet

Pendant de longs mois, le PSG a tout tenté pour essayer de faire prolonger Kylian Mbappé. Finalement, le club de la capitale n'a pas eu gain de cause, et le Français s'apprête à rejoindre probablement le Real Madrid. En 2021, le champion du monde était déjà passé tout proche de rejoindre la Casa Blanca, et un certain Luis Campos se trouvait alors dans l'équation.

À la fin de la saison, l'aventure commune entre Kylian Mbappé et le PSG prendra officiellement fin. En effet, après presque sept ans à Paris, le champion du monde a décidé de ne pas prolonger son contrat. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant dispose de plusieurs offres, mais il y a de grandes chances qu'il choisisse le Real Madrid. Une décision logique, car le club espagnol a toujours fait rêver le Parisien, et les dirigeants madrilènes tentent depuis des années d'attirer Mbappé dans leurs filets.

Kylian Mbappé a failli rejoindre le Real Madrid en 2021

2024 devrait donc être l'année de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pourtant, dès 2021, le Français est passé tout près de rejoindre le club espagnol. L'attaquant du PSG avait alors fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait partir, comme il l'avait expliqué à RMC Sport . « Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, main dans la main, qu’on fasse un bon deal (…). Mais j’ai dit : si vous ne voulez pas que je parte, je reste. » Finalement le champion du monde était resté à Paris, malgré une proposition de 180M€ de la part des dirigeants madrilènes. Il avait par la suite prolongé son contrat jusqu'en 2024.

Luis Campos a tenté de faire venir Mbappé au Real Madrid en 2021