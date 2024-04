PSG : Messi, Ronaldo… Le clan Mbappé se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 25 ans, Kylian Mbappé a réalisé une première partie de carrière prometteuse. Mais comme indiqué par Daniel Riolo sur l'antenne de RMC, le joueur tricolore a été freiné dans sa progression. Selon lui, le buteur du PSG s'est vu trop beau. Son entourage l'aurait perçu comme le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, deux monstres sacrés de ce sport.

Chroniqueur pour RMC , Daniel Riolo s'est prononcé sur le cas Kylian Mbappé, et notamment sur son égo démesuré. Selon lui, le joueur du PSG a vu sa progression être freinée par son efficacité. Il s'explique.

Riolo évoque le véritable problème de Mbappé

« Les joueurs ont des égos. Mais je pense par exemple que Guardiola n’accepterait pas qu’Haaland ne défende pas. Mais dans le cas de Mbappé, ce qui l’a empêché de faire son chemin, sa progression c’est le fait qu’il a enfiler les buts » a confié Daniel Riolo, avant de poursuivre. Selon lui, Mbappé a fait l'erreur de se comparer à Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo.

« Il s'est vu comme le successeur de Messi et Ronaldo »