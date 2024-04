Macron interpelle le Real Madrid pour Mbappé

Hugo Chirossel

Alors qu’il quittera le PSG pour le Real Madrid l’été prochain, Kylian Mbappé risque de devoir faire une croix sur son rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. La Casa Blanca a fait savoir à la FFF qu’elle ne libérera pas ses joueurs pour cette compétition, un sujet évoqué par Emmanuel Macron, qui garde l’espoir d’y voir l’attaquant de 25 ans.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé aimerait lui aussi prendre part aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mais enchaîner l’Euro 2024, puis les JO, risque d’être compliqué à assumer, d’autant plus qu’il quittera le PSG et, sauf retournement de situation, évoluera sous les couleurs du Real Madrid, qui n’a pas l’intention de libérer ses joueurs pour cette compétition.

Barcelone - PSG : Il craint une «trahison» pour Mbappé ! https://t.co/kcVqsXiWBz pic.twitter.com/Ez4wjvxWIP — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«J’ai confiance dans les clubs français et européens»

Un sujet évoqué par Emmanuel Macron au micro de RMC : « On va tout faire (pour avoir une équipe compétitive, ndlr). J’ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire », a déclaré le président de la République. « On a l’Euro avant, c’est ça le problème. Je pense qu’il faut que les clubs jouent le jeu pour qu’on ait un grand spectacle. C’est l’une de mes craintes . »

«Quand je parlais des clubs européens, c’était ça»