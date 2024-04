Macron lance un incroyable appel à Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Emmanuel Macron n'a pas dit son dernier mot. Malgré le refus du Real Madrid, le président de la République espère voir Kylian Mbappé participer aux Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août. Le responsable voudrait faire de l'actuelle star du PSG l'un des visages de cette compétition. Mais sa présence est encore loin d'être assurée.

J-100 avant le début des Jeux Olympiques. Invité de RMC ce lundi matin, Emmanuel Macron a fait un point sur les préparatifs, mais a aussi annoncé la couleur. Le président de la République souhaite que la France figure parmi les cinq meilleurs nations au classement des médailles. Pour cela, il souhaite compter sur les meilleurs, notamment Kylian Mbappé.

Macron veut Mbappé à Paris

Comme l'annonce le média espagnol Sport, Emmanuel Macron souhaiterait faire de Mbappé l'un des visages des JO de Paris. Pour le responsable, l'actuel joueur du PSG coche toutes les cases. Populaire, il est aussi le symbole de cette France métissée que le président souhaite mettre en avant durant l'été.

La France voudrait mettre en avant son métissage

Selon le quotidien, Emmanuel Macron et le comité olympique ont établi une liste d'athlètes censés être l'incarnation de cette France multicolore. On y trouve donc Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann, les basketteurs Victor Wembanyama et Laëtitia Guapo, la grimpeuse Oriane Bertone, le rugbyman Antoine Dupont et la judokate Clarisse Agbegnenou. Mais pour l'heure, le Real Madrid, son prochain club, refuserait de le libérer...