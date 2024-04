Équipe de France : Panique pour Deschamps avant l’Euro ?

Benjamin Labrousse

Dans deux mois, l’Euro 2024 démarrera en Allemagne. Forcément, les sélectionneurs espèrent pouvoir compter sur toutes leurs forces en présence, et donc redoutent les blessures tardives. Côté Français, Kingsley Coman s’est de nouveau blessé ce samedi après-midi avec le Bayern Munich, ne laissant rien présager de bon pour la suite.

L’équipe de France et Didier Deschamps se tiennent prêts. Après une trêve internationale poussive en mars, le sélectionneur tricolore possède désormais un temps de réflexion avant de dévoiler sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour le prochain Euro (14 juin - 14 juillet). Une liste que devrait annoncer Deschamps le 16 mai prochain.

Un joueur de Deschamps prêt à recaler la France ? https://t.co/eU9IGlSfKn pic.twitter.com/roP1svjzrL — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Kingsley Coman s’est de nouveau blessé

Forcément, le sélectionneur des Bleus souhaite pouvoir disposer du plus grand choix possible, et donc de ne pas voir l’un de ses joueurs se blesser. Malheureusement, Kingsley Coman a rechuté ce samedi après-midi. L’ailier de 27 ans, international à 55 reprises, a dû être remplacé à la 50ème minute alors que le Bayern Munich recevait Cologne en Bundesliga (2-0). Déjà absent lors du dernier rassemblement, le joueur formé au PSG se tenait l’adducteur au moment de sa sortie.

Plusieurs semaines d’absence pour Coman