Avant l’Euro, une star fait vibrer l’équipe de France !

Jude Bellingham enchaîne les grosses performances au Real Madrid depuis le début de la saison et marque but sur but sous ses nouvelles couleurs. L’international anglais a bluffé ses coéquipiers Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Avant un duel à l’Euro ?

Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont tous deux les coéquipiers de Jude Bellingham au Real Madrid depuis l’été dernier et le transfert de l’international anglais à 103M€. L’occasion pour les deux internationaux français de voir à quel point Bellingham est spécial.

«Que Jude marque autant de buts, je ne pensais pas !»

Cette saison, avec le Real Madrid, Jude Bellingham empile les buts. Son compteur pointe à 16 réalisations. Le milieu de terrain a également délivré 4 passes décisives. Mais c’est sa capacité à marquer des buts qui impressionne Eduardo Camavinga. « Que Jude marque autant de buts, je ne pensais pas ! Il m'a étonné, il a vraiment l'instinct d'un attaquant, il est toujours placé au bon endroit au bon moment, ça m'a choqué ! ». a confié le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France à Téléfoot .

«Surpris, je l’étais au début, là je ne le suis plus»