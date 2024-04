Surprise, Deschamps va récupérer un crack du Maroc ?

Hugo Chirossel

Lors de la trêve internationale, Walid Regragui a appelé pour la première fois Eliesse Ben Seghir. Né en France, le milieu offensif de l’AS Monaco a décidé de représenter le pays de ses parents, le Maroc. Mais alors qu’il n’a disputé que deux matchs amicaux avec les Lions de l’Atlas, le FFF fait tout pour le convaincre de jouer pour l’équipe de France.

En plus de Brahim Diaz (Real Madrid), Walid Regragui a convoqué pour la première fois Eliesse Ben Seghir lors de la dernière trêve internationale. Le milieu offensif de l’AS Monaco a participé aux deux matchs amicaux des Lions de l’Atlas , face à l’Angola (1-0) et à la Mauritanie (0-0). S’il a fait ses débuts avec le Maroc, le joueur âgé de 19 ans aurait également pu choisir de représenter l’équipe de France.

Deschamps à fond sur une piste du PSG ? https://t.co/BcgTkIwLyk pic.twitter.com/KpJ0nWumK4 — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

« Le choix n'a pas été évident mais celui des racines l'a emporté »

Un choix qu’Eliesse Ben Seghir avait expliqué en conférence de presse, lui qui a finalement décidé de jouer pour le pays de ses parents : « J'ai fait ce choix par rapport à mes racines, mes deux parents sont marocains. Le choix n'a pas été évident mais celui des racines l'a emporté. C'est un choix qui peut paraître audacieux à mon âge mais pourquoi attendre quand on sait ce que l'on veut. Je sais ce que je veux, j'ai fait ce choix et je l'assume. Rejoindre l'équipe du Maroc est une grande opportunité. Quand le sélectionneur t'appelle, c'est très difficile de refuser . »

La FFF veut convaincre Ben Seghir de revenir sur sa décision