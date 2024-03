Équipe de France : Une star de Deschamps jette un froid sur son avenir !

Thomas Bourseau

Cela fait plus de douze ans qu’Olivier Giroud arbore fièrement les couleurs tricolores de l’équipe de France. Et comme son ami Hugo Lloris, l’attaquant de l’AC Milan pourrait quitter l’Europe en fin de saison, mais aussi l’équipe de France. Interrogé sur le sujet, Giroud a laissé planer le doute.

Olivier Giroud a trouvé le chemin des filets mardi dernier à l’Orange Vélodrome face au Chili avec l’équipe de France (3-2). Grâce à un service de Randal Kolo Muani, le champion du monde tricolore a inscrit le 57ème but de sa carrière internationale avec les Bleus. Le tout en 131 apparitions sous le maillot tricolore.

L’Euro 2024, la dernière pour Giroud avant de tirer sa révérence chez les Bleus ?

Le 11 novembre 2011, Olivier Giroud fêtait sa première sélection. Il aura fallu attendre sa troisième pour le voir célébrer son premier but, le 29 février 2012 au moment d’un match amical face à l’Allemagne (2-1). Après avoir pris part à trois Euros et autant de Coupes du monde, Giroud risque de disputer à 37 ans sa dernière compétition avec l’équipe de France cet été avec l’Euro en Allemagne.

«Ça peut l’être, rien n’est acté»