Fiasco pour ce joueur de l’équipe de France, un problème est dévoilé

Jean de Teyssière

Le rassemblement de mars aura au moins donné quelques pistes pour le futur à Didier Deschamps. L'équipe de France, si on enlève Olivier Giroud, ne dispose pas d'un numéro 9 capable de renverser une rencontre. Titularisé seul en pointe face à l'Allemagne, Marcus Thuram, qui pourrait être le remplaçant naturel de Giroud, a été transparent. Face au Chili, Giroud a marqué son 57ème but en Bleu et sera certainement le titulaire durant l'Euro.

Olivier Giroud l'a dit : si la France gagne l'Euro 2024, il prendra sa retraite internationale. Si les Bleus échouent, il devrait aussi la prendre. Celui qui est là depuis le premier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus va énormément manquer à l'équipe de France. Sa succession devra être bien assurée, même si de nombreuses inconnues existent.

Giroud ne déçoit jamais

Aligné en pointe face au Chili, Olivier Giroud a fait du Giroud : peu de ballons touchés mais un but salvateur, celui du 3-1, qui a scellé la victoire de l'équipe de France. Le numéro 9 vieilli mais reste le plus expérimenté et est une valeur sûre pour Didier Deschamps. L'attaquant milanais va disputer sa dernière compétition internationale cet été et sa parfaite connaissance du plan de jeu de Deschamps, tout comme la façon de jouer de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé est une donnée très importante pour le sélectionneur des Bleus.

PSG - Équipe de France : Riolo recadre Mbappé ! https://t.co/wPZdNUREOs pic.twitter.com/PuPvULKE2o — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Thuram, bon en Italie, décevant en Bleu

Marcus Thuram fait partie des meilleurs attaquants français cette saison. Pour son premier exercice avec l'Inter Milan, l'ancien Guingampais a marqué 10 buts et délivrés 10 passes décisives en 27 matchs de Serie A. Une forme qu'il n'arrive pas à bonifier en équipe de France, lui qui a enchaîné les prestations quelconques, conclues par deux buts en 17 sélections. Le fils de la légende des Bleus, Lilian, est plus à l'aise lorsqu'il joue avec un autre attaquant, comme Lautaro Martinez à l'Inter. Une piste à creuser pour Didier Deschamps, s'il veut gérer au mieux la succession d'Olivier Giroud.