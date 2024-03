Apres son calvaire, il annonce du lourd pour Mbappe !

Benjamin Labrousse

Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est clairement passé à côté de ce rassemblement international de fin mars. Face à l’Allemagne (samedi soir, défaite 0-2) et au Chili (mardi soir, victoire 3-2). Auteur de deux prestations compliquées, la star du PSG devrait toutefois être au rendez-vous sur les prochaines grosses échéances en club et en sélection selon Philippe Montanier.

Un rassemblement quelconque pour Kylian Mbappé. En forme avec le PSG, l’attaquant de 25 ans n’aura pas su briller face à l’Allemagne samedi soir et face au Chili ce mardi. S’il déclarait récemment ne pas être perturbé par sa situation personnelle avec le club parisien (en fin de contrat en juin prochain), le Bondynois ne s’est pas montré à la hauteur.

Mbappé perturbé en équipe de France ?

Néanmoins, Kylian Mbappé affirmait également à Téléfoot que sa situation aurait évolué avant le début de l’Euro le 14 juin prochain. Le numéro 7 du PSG, pressenti pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison, ne devrait pas se manquer pour les prochains rendez-vous selon Philippe Montanier.

« Il n'a pas eu les fulgurances qu'il peut avoir »