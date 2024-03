Après Mbappé, Thierry Henry se prend un stop !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est toujours pas l'union sacrée en France. Comme en 2021, certaines équipes de Ligue 1 sont réticentes à libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. C'est le cas de Rennes, dont trois joueurs ont participé au dernier rassemblement des Bleuets. En conférence de presse, Florian Maurice a justifié sa décision.

Thierry Henry n'est pas aidé. A quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, le sélectionneur a reçu la réponse de certains clubs, qui refusent de libérer leurs joueurs pour la compétition. C'est le cas du Real Madrid, qui a pris l'initiative d'envoyer une lettre à la Fédération française de football pour expliquer sa décision.

Henry n'est pas aidé pour les JO

Autrement dit, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et possiblement Kylian Mbappé pourraient être retenus en Espagne. Ce mercredi, Rennes a tenu un discours similaire. Le club breton a affiché sa réticence à libérer ses cadres pour la compétition, qui ne figure pas dans le calendrier FIFA. Pour rappel, trois joueurs bretons ont participé au dernier rassemblement des Bleuets : Arnaud Kalimuendo, Désiré Doué et Adrien Truffert.

« Moi j’ai une réponse, non »