Mbappé : Marseille se fait interpeller en direct !

Pierrick Levallet

L'équipe de France reçoit le Chili ce mardi soir au Satde Vélodrome. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus mais aussi star du PSG, devrait notamment recevoir un accueil hostile des supporters marseillais. Jérôme Rothen a alors envoyé un message au public de Marseille, l'invitant à rester neutre vis-à-vis de l'international français.

«Je ne demande pas de l’ovationner et de lui dérouler le tapis rouge»

« On parle d’un foot de sélection. Avec l’habitude, puisque les matchs sont souvent à Paris, on sent moins cette rivalité PSG-OM pendant la trêve. Mais à Marseille, on entend souvent les sifflets. Je ne veux pas dire que c’est scandaleux, parce que je l’ai vécu. Mais est-ce que dans d’autres pays, ça se passe comme ça ? Je suis sûr que ça n’arrive pas ailleurs, parce que les gens sont fiers de leur pays. Nous, ça arrive en France parce qu’on a toujours ce problème patriotique, donc il y a toujours un peu moins de fierté pour certains de porter le maillot de l’équipe de France comme on peut l’avoir dans toutes les sélections sud-américaines par exemple ou en Italie » a d’abord expliqué Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Soyez neutres»